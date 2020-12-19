4 ayrı suçtan ceza yedi! Polise beddua etti

Araba otoparka gidemez. Sen çok büyük bir yalancısın. Beni bir saat rehin aldın. Evraklara imza atmadım, yine de atmıyorum. Hakkım sana helal olmasın. Çoluğundan çocuğundan çıksın. Bir de yalan konuşuyorsun" diye bağırarak, beddua etti. Polisin tüm hakaret ve beddualara rağmen sakinliğini koruması ise takdir topladı.