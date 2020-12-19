Avrupa şampiyonu Sude Yaren Uzunçavdar A Haber’e konuştu! Desteği Başkan Erdoğan'a teşekkür etti

Kendine bana verdiği destek için teşekkür ediyorum. Kendisinin ellerinde öpüyorum. Hedefim 2024 Paris Olimpiyatları'na gidip şampiyon olmak. Bu süreçte bana destek olan herkese çok teşekkür ediyorum."

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