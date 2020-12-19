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Avrupa şampiyonu Sude Yaren Uzunçavdar A Haber’e konuştu! Desteği Başkan Erdoğan'a teşekkür etti

Avrupa tekvando şampiyonu üst üste 6. şampiyonluğunu kazandı. Daha önce Başkan Erdoğan ile de buluşan Sude Yaren Uzunçavdar A muhabiri Aybüke Sena Can’a özel açıklamalarda bulundu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.12.2020 Güncelleme Tarihi: 19.12.2020
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Avrupa şampiyonu Sude Yaren Uzunçavdar'ın açıklamaları:

"Ben Avrupa Şampiyonu olduğum dönemde ülkemde Barış Pınarı Harekatı vardı. Ben de kürsede İstiklal Marşı'mız okunurken asker selamı verdim.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bunu grup toplantısında bunu dile getirdi ve beni Meclis'e davet etti.

Ondan sonra çıktığım bütün maçlarda rakipleri devirmemi ve tekrardan şampiyon olmamı istedi. Ve bende ona verdiğim sözü tuttum ve çıktığımı bütün uluslararası turnuvalarda şampiyon oldum.

Kendine bana verdiği destek için teşekkür ediyorum. Kendisinin ellerinde öpüyorum. Hedefim 2024 Paris Olimpiyatları'na gidip şampiyon olmak. Bu süreçte bana destek olan herkese çok teşekkür ediyorum."

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Avrupa şampiyonu Sude Yaren Uzunçavdar A Haber’e konuştu! Desteği Başkan Erdoğan'a teşekkür etti AVRUPA ŞAMPİYONU SUDE YAREN UZUNÇAVDAR A HABER’E KONUŞTU! DESTEĞİ BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

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