MART AYINDA ŞANTİYE KURULACAK



Bu arada Olur'a bağlı Boğazören Köyü'nde altın madeni bulunduğu gerekçesiyle bölgede arama yapmak için bir şirkete 10 yıllık çalışma ruhsatı verildi. 120 kişinin yaşadığı 60 haneli Boğazgören köyünde işletmeciler 1500 hektarlık alanda altın çıkarma hakkı elde etti. Firmanın 2021 mart ayında bölgeye şantiye kurarak çalışmalara başlayacağı öğrenildi.

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