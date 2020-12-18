İstanbul’da temizlik işçisi süpürgesine takılan 270 bin doları polise teslim etti

Ahmet Şahin 270 bin dolarlık (2 milyon 86 bin 51 lira) çeki Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim eden Ahmet Şahin, "Çalışırken elime bir çek geçti. Ben de bu çeki Beşiktaş Belediyesi'ne teslim ettim. O gün sabah her zamanki gibi işime başlamıştım.