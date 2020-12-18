İstanbul’da temizlik işçisi süpürgesine takılan 270 bin doları polise teslim etti
Beşiktaş'ta temizlik işleri görevlisi 33 yaşındaki Ahmet Şahin süpürgesine takılan 270 bin dolarlık (2 milyon 86 bin 51 lira) çeki polise teslim etti. Ahmet Şahin, " İnsanların hakkı yenmez ben de götürdüm teslim ettim." ifadelerini kullandı.
YAŞAM DHA
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İstanbul'da temizlik görevlisi olarak çalışan 33 yaşındaki işçi Ahmet Şahin, geçtiğimiz gün öğle saatlerinde Aytar Caddesi'ni süpürürken yerde bir çek fark etti.
Ahmet Şahin 270 bin dolarlık (2 milyon 86 bin 51 lira) çeki Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim eden Ahmet Şahin, "Çalışırken elime bir çek geçti. Ben de bu çeki Beşiktaş Belediyesi'ne teslim ettim. O gün sabah her zamanki gibi işime başlamıştım.
Öğleden sonra 14.30 sıralarında evime gitmek için çıktım. O sırada yol kenarını da süpürüyordum ve çek süpürgeme takıldı. Çeki görünce aldım ve bugün sahibine teslim ettim.
Zaten üzerini okudum 270 bin dolar olduğunu görünce şaşırdım. Kendimi o kişinin yerine koydum. O para günümüzde 2 milyonun üzerinde bir paraya denk geliyor.