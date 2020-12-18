Sağlık Bakanlığı'ndan yeni genelge! Koronavirüsten ölen sağlıkçıların yakınlarına aylık bağlanacak

Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile, çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı ortaya çıkan çalışma gücü kayıpları ile vefat hallerinde sağlık çalışanlarının, meslek hastalığı veya vazife malüllüğü kapsamındaki sosyal güvenlik haklarından yararlanabilecekleri açıklandı.