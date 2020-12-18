Burun ameliyatı oldu hayatını zor kurtardı! Ölümden dönmek için ayaklarını kaybetti

1 MİLYONLUK TAZMİNAT

Estetik ameliyatın yapıldığı hastanenin 'ayıplı hizmet' verdiğini öne süren Çelik, 300 bin TL maddi 700 bin TL manevi tazminat talebi ile dava açtı. Avukat Cesim Parlak dava dilekçesinde, ameliyatı yapan doktorun özen yükümlülüğüne aykırı hareket ettiğini öne sürdü. Hastane adına yapılan savunmalarda ise Çelik'in bacaklarının kesilmesi ile ilgili hastanenin bir kusurunun olmadığı kaydedildi. Dilekçelerde, Çelik'in ameliyattan iki hafta sonra yediği tavuk yemeğinden zehirlendiği, enfeksiyonun da bu nedenle oluştuğu öne sürüldü.