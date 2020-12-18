Kızılay Kocaeli’den kritik çağrı: Kan stoklarımız düştü kritik seviyenin altına indi

Bu anlamda bizim kan alma birimlerimiz de çok hijyenik, sürekli dezenfekte edilen ve sağlıklı birimlerdir. İnsanlarımız hiç çekinmesinler, korkmasınlar. Çok sağlıklı bir ortamımız var. Vatandaşlarımız kan bağışı yaparak kendi sağlıklarını da koruyacaklardır. Plazma konusunda ise Kocaeli'de diğer illere nazaran ciddi anlamda fazla bir plazma bağışı yapılıyor. Bu bağışlar ile binlerce hastamız, korona geçiren ve bu sırada entübe olan binlerce hastamız şifa bulmaya devam ediyor" dedi.