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Burun ameliyatı oldu iki bacağını kaybetti! Yaşadığı süreci A Haber'e anlattı

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.12.2020 15:22
Güncelleme:18.12.2020 15:31
Özel bir hastanede burun ameliyatı olan 29 yaşındaki Sevinç Çelik'in hayatı karardı. Genç kadın ameliyat sonrası virüs kapınca iki bacağını da kaybetti. Çelik, yaşadığı süreci A Haber muhabiri Melis Coşan'a anlattı.

İstanbul'da yaşayan ve 6 yıl önce burun ameliyatı olan 32 yaşındaki Sevinç Çelik, ölümden döndü.

Çeli,k hayatını kurtarmak için ayaklarından vazgeçmek zorunda kaldı.

6 HAKİM DEĞİŞTİ DAVA SÜRÜYOR

Çelik'in bu ameliyatın ardından yaşadıkları ise film gibi oldu. Ameliyatının ardından yüzünün güleceğini bekleyen Sevinç Çelik önce enfeksiyon nedeniyle bacaklarını kaybetti. Bu süreçte kızı da lösemiye yakalanan genç kadın 6 hakimin değiştiği davada hakkını aramaya devam ediyor.

Yaşadığı zorlu süreci A Haber'e anlatan Çelik, uzun süren yargı süreciyle ilgili yetkililerden yardım beklediğini ifade etti.

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