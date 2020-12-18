18 Aralık 2020, Cuma
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Meteorolojiden son dakika hava durumu açıklaması! İstanbul için sağanak uyarısı | 18 Aralık 2020 hava durumu

18 Aralık 2020 Cuma günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı , Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile , , , , 'nın doğusu ve 'nin kıyı ilçelerinin yer yer hafif yağmurlu, çevrelerinin hafif kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 18 Aralık 2020 Cuma tahminleri...

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Giriş Tarihi: 18.12.2020
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Meteorolojiden son dakika hava durumu açıklaması! İstanbul için sağanak uyarısı | 18 Aralık 2020 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı , Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile , , , , 'nın doğusu ve 'nin kıyı ilçelerinin yer yer hafif yağmurlu, çevrelerinin hafif kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus ile birlikte doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra İstanbul,Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa'nın doğusu ile Kırklareli'nin kıyı ilçelerinin yer yer hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yer yer hafif yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra kıyı kesimleri yer yer hafif yağmurlu

KOCAELİ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yer yer hafif yağmurlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 19°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 20°C

Az bulutlu

HATAY °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 19°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yer yer hafif yağmurlu

DÜZCE °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer hafif yağmurlu

KASTAMONU °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer hafif yağmurlu

ZONGULDAK °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer hafif yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 10°C

Parçalı bulutlu

ÇORUM °C, 10°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra kıyı kesimleri yer yer yağmurlu

TRABZON °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra kıyı kesimleri yer yer yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Van çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM °C, 2°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 13°C

Az bulutlu

SİİRT °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 15°C

Az bulutlu

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