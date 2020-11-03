Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı’nın talebi reddedildi! Mahkeme önünde yargılanacak

Bu iddia bir an için doğru olsa bile bu durumun sanığın duruşma gün ve saatinde mahkeme huzuruna çıkarılması ile bir ilgisi yoktur. Mahkeme ve adliyede görevli güvenlik personeli ve kolluk birimleri gerekli her türlü önlemi almaktadır. Herhangi bir güvenlik zafiyeti söz konusu değildir. Devlet, söz konusu yargılamanın güvenli bir şekilde yapılmasını temin edebilecek imkan ve kabiliyete sahiptir" denilmişti.