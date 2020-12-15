Son dakika: Van'ın Tuşba ilçesinde şiddetli deprem | 2020 son depremler...
Son dakika haberi... AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; Van'ın Tuşba ilçesinde saat 00.58'de 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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Depremin 9,2 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Twitter üzerinden Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'den de depreme ilişkin açıklama geldi.
Depremin 9,2 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Deprem bölgede büyük korkuya neden oldu.
AFAD, "Van'da 4,7 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." açıklamasını yaptı.
Twitter üzerinden Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'den de depreme ilişkin açıklama geldi.
Vali Bilmez, "Merkez üssü Tuşba ilçemiz olan 4.7 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı görünmüyor." dedi.