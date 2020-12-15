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Son dakika: Van'ın Tuşba ilçesinde şiddetli deprem | 2020 son depremler...

Son dakika haberi... AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; 'ın Tuşba ilçesinde saat 00.58'de 4,7 büyüklüğünde bir meydana geldi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.12.2020 Güncelleme Tarihi: 15.12.2020
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SON DAKİKA HABERİ: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.58'de merkez üssü 'ın Tuşba ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde kaydedildi.

Depremin 9,2 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Deprem bölgede büyük korkuya neden oldu.

AFAD, "Van'da 4,7 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." açıklamasını yaptı.

Van'ın Tuşba ilçesinde şiddetli bir deprem meydana geldi | 2020 son depremler... VAN'IN TUŞBA İLÇESİNDE ŞİDDETLİ BİR DEPREM MEYDANA GELDİ | 2020 SON DEPREMLER...

Twitter üzerinden Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'den de depreme ilişkin açıklama geldi.

Vali Bilmez, "Merkez üssü Tuşba ilçemiz olan 4.7 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı görünmüyor." dedi.

2020 SON DEPREMLER

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