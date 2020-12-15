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Son dakika: BUDO seferleri iptal edildi

Son dakika haberi... ’nde yaşanan olumsuz hava şartlarından dolayı ’nun yapılması planlanan bazı seferleri iptal edildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.12.2020
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Son dakika: BUDO seferleri iptal edildi

Meteoroloji'nin Marmara Bölgesi için yaptığı yağış ve fırtına uyarısının ardından Bölge'de yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle Bursa Deniz

Otobüsleri (BUDO) seferlerinin bazıları iptal edildi. İptal edilen seferler BUDO'nun internet sitesinde şöyle belirtildi:

15.12.2020 07.00 tarihindeki Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci)seferi,

15.12.2020 08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Bursa (Mudanya)seferi,

15.12.2020 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci)seferi,

15.12.2020 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya)- Armutlu (İhlas)seferi,

15.12.2020 10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci)seferi,

15.12.2020 11:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Bursa (Mudanya)seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

Yola çıkacaklar dikkat! BUDO seferleri iptal edildi YOLA ÇIKACAKLAR DİKKAT! BUDO SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

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