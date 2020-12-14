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Gaziantep’te vahşet! Sosyal medyadaki tartışma sokağa taştı: 1 ölü, 3 yaralı

’te iki grup arasında üzerinde çıkan tartışma sokağa taştı. İki grubun sokak ortasındaki silahlı kavgasında 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 14.12.2020 Güncelleme Tarihi: 14.12.2020
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Gaziantep’te vahşet! Sosyal medyadaki tartışma sokağa taştı: 1 ölü, 3 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Şehitkamil ilçesi Selimiye Mahallesi'nde meydana gelen olayda üzerinde tartışan iki akraba grubun tartışması sokağa taştı.

Pompalı silahların kullanıldığı kavgada kafasından vurulan Neyşan Gezer (42) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayda yaralanan M.G, C.G ve ismi öğrenilemeyen bir kişinin hastanedeki tedavileri ise sürüyor.



Olayın görgü tanıkları, grupların ilk önce tartışmaya başladığını, daha sonra bir genç kızın karşı tarafın üzerine pompalı tüfekle ateş etmeye başladığını söyledi. Polis olaya karışan 2 kişiyi gözaltına alırken, soruşturma sürüyor.


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