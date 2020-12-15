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Son dakika: Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti! Çatlaklar oluştu

Son dakika haberi... 'nın 'nda bulunan yeniden faaliyete geçti. Avrupa'nın en yüksek ve en aktif yanardağı olarak bilinen 3330 metre yüksekliğindeki Etna'da son büyük 1992 yılında gerçekleşmişti.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 15.12.2020
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Son dakika: Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti! Çatlaklar oluştu

Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı'nın yeniden faaliyete geçmesinin ardından İtalya Ulusal Jeofizik ve Vulkanoloji Enstitüsü'nden (INGV) bir açıklama yapıldı.

Son dakika: Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti! Çatlaklar oluştu

Enstitüsü, pazar gecesi faaliyete geçen yanardağın güneydoğu kraterinde iki çatlak oluştuğunu ve lavların güney ve güneybatı yönüne doğru aktığını açıkladı.

Son dakika: Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti! Çatlaklar oluştu

Yanardağdaki patlamaların neden olduğu volkanik küller ise Katanya kentinin çevresindeki bazı kasabalara ulaşırken, patlamalar sabah saatlerine kadar devam etti.

Son dakika: Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti! Çatlaklar oluştu

Avrupa'nın en yüksek ve en aktif yanardağı olarak bilinen 3330 metre yüksekliğindeki Etna'da son büyük patlama 1992 yılında gerçekleşmişti.

Son dakika: Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti! Çatlaklar oluştu

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