Elazığ depremi Hazar Gölü'ndeki su seviyesini yükseltti





"Gölün su seviyesindeki değişimleri de buna bağlamak lazım. Depremin olduğu 24 Ocak tarihine bakıldığında, bu tarihten önce bölgedeki yağış miktarında önemli bir artış olmadığı gözleniyor. Dolayısıyla göl seviyesindeki değişmenin tek kaynağı yer altı suyundaki artış olmalı. Nispi bir artışın olduğu ortada ama miktarı nedir? Kaç santim yükseldi? Sahile bakarak göl seviyesinde 10- 20 santim artış var diyemeyiz. Depremler sırasında bazı yerlerde su kaynaklarının kuruduğu bazı yerlerde de yeni kaynaklar ortaya çıktığı biliniyor. Bu olağan bir şeydir. Çünkü fayların hareketine bağlı olarak yer altı suyunun yüzeye ulaştığı yerlerde artmalar veya azalmalar olabilir. Burada da bunun artma yönünde olduğunu görüyoruz. Çünkü ana depremden önce bunun öncüleri var. 2009'un nisan ve aralık aylarında bu depremler meydana geldi. Bu depremler sırasında fayın enerji biriktirme sırasındaki hareketleri yer altı suyundaki artışın ana nedeni olarak görülmeli."



Öte yandan, su seviyesindeki net artış miktarı yapılacak incelemelerin ardından ortaya çıkacak.

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