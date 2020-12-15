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Son dakika: Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti! Çatlaklar oluştu

İHA
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Giriş: 15.12.2020 08:41
Güncelleme:15.12.2020 08:46
Son dakika haberi... İtalya'nın Sicilya Adası'nda bulunan Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti. Avrupa'nın en yüksek ve en aktif yanardağı olarak bilinen 3330 metre yüksekliğindeki Etna'da son büyük patlama 1992 yılında gerçekleşmişti.

Son dakika haberi... İtalya'nın Sicilya Adası'nda bulunan Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti. Avrupa'nın en yüksek ve en aktif yanardağı olarak bilinen 3330 metre yüksekliğindeki Etna'da son büyük patlama 1992 yılında gerçekleşmişti.

Son dakika: Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti! Çatlaklar oluştu SON DAKİKA: ETNA YANARDAĞI YENİDEN FAALİYETE GEÇTİ! ÇATLAKLAR OLUŞTU

Yeniden faaliyete geçti!
Yeniden faaliyete geçti!
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