Son dakika: İDO ve BUDO'dan hava muhalefeti nedeniyle sefer iptalleri

İDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 8.30 seferi hava koşulu nedeniyle yapılamadı.

Ayrıca, tarife değişikliği nedeniyle Kabataş-Bostancı 18.45, Bostancı-Yenikapı-Bandırma 18.45, Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa 19.15, Bursa, Yenikapı, Kadıköy, Kabataş 19.30, Yalova-Yenikapı 19.45, Yenikapı-Yalova 19.45, Yalova-Pendik 20.00 ve Pendik-Yalova 20.00 seferleri iptal edildi.

BUDO SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Meteoroloji'nin Marmara Bölgesi için yaptığı yağış ve fırtına uyarısının ardından Bölge'de yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) seferlerinin bazıları iptal edildi. İptal edilen seferler BUDO'nun internet sitesinde şöyle belirtildi:

15.12.2020 07.00 tarihindeki Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci)seferi,

15.12.2020 08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Bursa (Mudanya)seferi,

15.12.2020 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci)seferi,

15.12.2020 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya)- Armutlu (İhlas)seferi,

15.12.2020 10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci)seferi,

15.12.2020 11:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Bursa (Mudanya)seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.