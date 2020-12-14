Arkadaşının altınlarını çalıp karısına araba aldı

Kuyumcuya giderek 77 Cumhuriyet altını alan kadın, bu altınları yatak odasına sakladı. Bir süre sonra paraya sıkışan N.Y. altınları sakladığı yerden çıkararak aldığı kuyumcuya götürüp bozdurmak istedi. Kuyumcu altınları inceledikten sonra sahte olduğunu söyledi. Talihsiz kadın ise altınları kendisinden aldığını ve bunun nasıl olabileceğini sordu ve durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis kuyumcunun ifadesini aldıktan sonra altınlara incelemek üzere teslim aldı. Yapılan incelemelerinin ardından 77 Cumhuriyet altının da sahte olduğu belirlendi.