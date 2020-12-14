14 Aralık 2020, Pazartesi
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Arkadaşının altınlarını çalıp karısına araba aldı

'da evli iki çocuk babası B.Ç. (30), iki çocuk annesi arkadaşı N.Y.'nin kocasından kalan evi satarak aldığı altınını, yerine sahtelerini koyarak çaldığı şüphesiyle yakalandı. Çaldığı altınları bozarak karısına araba, kendisine de son model cep telefonu aldığı iddia edilen ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.Ç., burada çıkarıldığı mahkemece şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 14.12.2020
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Arkadaşının altınlarını çalıp karısına araba aldı

Olay, 7 Aralık günü merkez Seyhan ilçesine bağlı Tellidere Mahallesi'nde meydana geldi. Eşi vefat eden ve iki kız çocuğuyla yaşayan N.Y., ölen eşinden kalan evi 240 bin liraya sattı. N.Y. daha sonra bu paranın neredeyse tamamını altına yatırmaya karar verdi.

Kuyumcuya giderek altını alan kadın, bu altınları yatak odasına sakladı. Bir süre sonra paraya sıkışan N.Y. altınları sakladığı yerden çıkararak aldığı kuyumcuya götürüp bozdurmak istedi. Kuyumcu altınları inceledikten sonra sahte olduğunu söyledi. Talihsiz kadın ise altınları kendisinden aldığını ve bunun nasıl olabileceğini sordu ve durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis kuyumcunun ifadesini aldıktan sonra altınlara incelemek üzere teslim aldı. Yapılan incelemelerinin ardından 77 Cumhuriyet altının da sahte olduğu belirlendi.

İŞSİZ OLMASINA RAĞMEN YENİ ARABA VE CEP TELEFONU ALMIŞ

Konuyla ilgili soruşturmayı sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, tanık ifadeleri ve teknik takipler sonucu söz konusu altınları N.Y.'nin arkadaşı B.Ç.'nin çalmış olabileceği ihtimali üzerinde yoğunlaştı. Bunun üzerine 12 Aralık günü polis şüpheliyi evinde gözaltına aldı. B.Ç.'nin sık sık N.Y.'nin evine gittiği ve işsiz olmasına rağmen yakın zamanda eşine yeni bir otomobil ve kendisine de son model bir cep telefonu aldığını öğrenildi.

Arkadaşı B.Ç.'nin ara sıra evine geldiğini ve altınlarının yerini ona geçmişte söylediğini belirten N.Y. ise B.Ç.'den şikayetçi oldu. Emniyetteki sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen B.Ç.'nin daha önce de dolandırıcılık, yaralama gibi suçlardan kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. B.Ç., burada çıkarıldığı mahkemece şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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