"HAVA BUZ KESTİ"

Kar ile birlikte havanın buz kestiğini ifade eden vatandaşlar, "Kars yağmasıyla birlikte Kars'ta hava adeta buz kesti. Baraj gölü tamamen dondu. Baraj gölünün içerisinde kalan ağaçlarda buzla birlikte görsel şölen sunuyor" diye konuştu.