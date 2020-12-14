İstanbul’da darp edilen Tuğba Erçakar'ın arkadaşı Ceylan: Bu insandan korkuyorum

"VAZOYU KAFASINA İNDİREBİLİRDİM AKLIMA KADİR ŞEKER GELDİ"

Komşusu M.H.B'nin polislere kendisinin aradığını söylediğini, halbuki polisi kendisinin aradığını da vurgulayan Ceylan A. şunları söyledi:

"Alkol de içmemişti. Alkoliğim diyor ya, değil gayet aklı başındaydı. Kız gelip evimi dağıttı demiş, kız zaten orada sen öldürürdün ki zaten öyle bir şey yapsa. Şikayetçi oldum. Şu an evinde ben çok tedirginim. Gidecek bir yerim yok. Nereye gideyim ben. O çıksın gitsin. Sanki o duvarı aşıp gelecek gibi. Gerçekten o andaki yaşadığım duygular o vazoyu kaldırıp kafasına indirebilirdim. Ama bir yandan aklıma Kadir Şeker geliyor, bir yandan cezaevi. Çok arada kaldım. Bir yandan arkadaşımın öleceğini düşünerekten bir yandan ben içeri girerim korkusuyla..."