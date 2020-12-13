Genç kadını defalarca yumrukladı! Dehşet anlarını sosyal medyadan paylaştı

9 Aralık 2020 günü müşteki H.Tuğba Erçakar, M. H. B. isimli şahıs ile yaklaşık bir buçuk aydır sevgili olduklarını, şahsın kendisini arayarak ilaç içmek suretiyle intihar ettiğini söylemesi üzerine şahsın evine gittiğini, burada şahsın intihar etmediğini öğrendiğini, bir müddet sonra da aralarında kıskançlık sebebiyle tartışma çıktığını, ardından arkadaşı C.A.'nın ikametine gittiği, M. H. B. şahsın bu ikamete gelerek kendisini darp ettiğini ve öldürmekle tehdit ettiğini beyanla müracaat etmiştir. Olay ile ilgili C.A isimli şahsın bilgisine başvurulmuştur. Şüpheli M. H.B. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli M. H. B. isimli şahıs 10 Aralık 2020 günü çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur." ifadelerine yer verildi.