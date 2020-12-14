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Türkiye’yi ağlatan minik Ecem koronavirüsü atlatan sağlıkçı babasına kavuştu

’sa koronavirüse yakalanan karantinadaki sağlıkçı babası ’a olan özlemini dile getirdiği cümlelerle ’yi ağlatan Ecem, babasına kavuştu ve sımsıkı sarıldı. Duygu dolu anlar o anlar kameralara yansıdı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 14.12.2020 Güncelleme Tarihi: 14.12.2020
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Türkiye’yi ağlatan minik Ecem koronavirüsü atlatan sağlıkçı babasına kavuştu

'nin İznik ilçesinde korona virüse yakalanan sağlık çalışanı 'un karantinası bitti.

Karantina zamanında babası ile merdivenlerde duygusal konuşma yaparak tüm 'yi ağlatan minik Ecem babasına kavuştu ve sıkı sıkı sarıldı.

İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde filyasyon ekibinde görevli Bülent Durmuş virüse yakalanmış ve 14 gün evinin çatı katında yaşamıştı.

Bülent Durmuş'un kızı 5 yaşındaki Ecem Durmuş ise babasına merdivenden seslenmiş "Sana sımsıkı sarılmak istiyorum" demişti.

O anlar ise Türkiye'nin gündemi girmiş, izleyenler duygu dolu anlar yaşamıştı.

ECEM BABASINA KAVUŞTU

İznik Beyler Mahallesi Topkapı Mevkii'nde 14 gün sonra baba kızın kucaklaşması ve buluşmasında yeniden duygusal anlar yaşandı.

Babasını özleyen Ecem, "dualarının kabul olmasıyla" iyileşen babasına sarıldı ve tüm Türkiye'ye baba kız mesaj verdiler.

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