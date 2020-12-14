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Rize’de köy evlerinde yangın! İkizdere Kaymakamı: Büyüyerek devam ediyor

Son dakika haberi... 'nin İkizdere ilçesine bağlı Gölyayla köyünde çıkan yangına müdahale ediliyor. , "Yangına müdahale ediyoruz ancak rüzgarın etkisiyle büyüyerek devam ediyor. Çevredeki evlere sıçramasından endişe ediyoruz, ekiplerimiz yangını söndürmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyor." dedi.

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 14.12.2020 Güncelleme Tarihi: 14.12.2020
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Rize’de köy evlerinde yangın! İkizdere Kaymakamı: Büyüyerek devam ediyor

, yangının köyde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sobadaki ateşten çıktığını tahmin ettiklerini söyledi.

Rize’de köy evlerinde yangın RİZE’DE KÖY EVLERİNDE YANGIN

Kaymakçı, şu ana kadar 5 evin yandığını belirterek, "Yangına müdahale ediyoruz ancak rüzgarın etkisiyle büyüyerek devam ediyor. Çevredeki evlere sıçramasından endişe ediyoruz, ekiplerimiz yangını söndürmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyor." dedi.

Alevlere , Kalkandere ve İkizdere itfaiye ekipleri müdahalede bulunuyor.

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