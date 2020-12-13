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Bekçiyi görünce aynı araçtaki arkadaşını ihbar etti! Ceza yazdırdı

'de bir kişi bekçileri görünce arabasını durdurup arkadaşını maske takmadığı için ihbar etti. Arkadaşından beklemediği bu hareket karşısında ceza yiyen genç şaştı kaldı.

YAŞAM A Haber
Giriş Tarihi: 13.12.2020
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Bekçiyi görünce aynı araçtaki arkadaşını ihbar etti! Ceza yazdırdı

Aynı araç içinde seyahat ettiği arkadaşını bekçiyi görünce ihbar etti.

Bekçiyi görünce aynı araçtaki arkadaşını ihbar etti! Ceza yazdırdı

Kocaeli İzmit'te sokağa çıkma izni olan gençler arabayla seyir halindeydi.

Bekçiyi görünce aynı araçtaki arkadaşını ihbar etti! Ceza yazdırdı

O sırada sürücü bekçileri görünce maskesini bir türlü takmayan arkadaşına maske cezası yazılmasını istedi.

Bekçiyi görünce aynı araçtaki arkadaşını ihbar etti! Ceza yazdırdı

Ceza yiyen Seymen Duman isimli genç neşesiyle dikkati çekti. Bekçiler ve arkadaşı ise ona durumun ciddiyetini anlattı.

Bekçiyi görünce aynı araçtaki arkadaşını ihbar etti! Ceza yazdırdı

Arkadaşına bile maske cezası yazdıran genç sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

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