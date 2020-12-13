'ALANDA ASKERLERİMİZİN TOPLU MEZARLARI VAR'

Kop Dağı Milli Parkını ziyaret eden Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, alanın turizm açısından çok önemli bir nokta olduğunu ve çalışmaların devam ettiğini ifade etti. Kop Dağı Milli Parkı'nın çok önemli bir alan olduğunu ifade eden Vali Epcim, "Osmanlı ve Rus ordusunun kullanmış olduğu kurşunları, bu sahada gördük. Burası Kop Dağı, müdafaa noktasıdır. Tarihimiz açısından çok özel bir yer, Kop Dağı savunmasını gerçekleştiren Fevzi Çakmak Paşa, burayı 'ikinci Plevne' olarak tarif eder.