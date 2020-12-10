Son dakika: Alman askerleri hukuksuz arama yapmıştı! Türk gemisi İzmir'de
Son dakika haberi... NATO'nun düzenlediği İrini Harekatı'nda görevli bir Alman fırkateyninin durdurduğu Türk bandıralı Roseline-A gemisi, İzmir'e demir attı.
YAŞAM DHA
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Yunanistan Deniz Kuvvetleri'nden bir komutanın sevk ve idaresinde yapılan İrini Harekatı'nda görevli Alman fırtakeyni, Mora Yarımadası'nın güneybatısında uluslararası hukuka aykırı bir şekilde gemiyi durdurdu.
Ardından gemide arama yapıldı. Yapılan arama tepki çekti. Roseline -A gemisi, bu gece İzmir Limanı'na dönerek demir attı.
SON DAKİKA: TÜRK GEMİSİNE HUKUK DIŞI ARAMA! YUNAN KOMUTASINDAKİ ALMAN FIRKATEYNİ TÜRK GEMİSİNİ DURDURDU