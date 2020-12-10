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Son dakika: Alman askerleri hukuksuz arama yapmıştı! Türk gemisi İzmir'de

Son dakika haberi... 'nun düzenlediği İrini Harekatı'nda görevli bir Alman fırkateyninin durdurduğu Türk bandıralı Roseline-A gemisi, 'e demir attı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 10.12.2020
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Son dakika: Alman askerleri hukuksuz arama yapmıştı! Türk gemisi İzmir'de

Türk bandıralı Roselina-A gemisi, geçen ay taşıdığı insani yardım malzemeleri ile 'dan demir alarak 'ya hareket etti.

Yunanistan Deniz Kuvvetleri'nden bir komutanın sevk ve idaresinde yapılan 'nda görevli Alman fırtakeyni, Mora Yarımadası'nın güneybatısında uluslararası hukuka aykırı bir şekilde gemiyi durdurdu.

Ardından gemide arama yapıldı. Yapılan arama tepki çekti. Roseline -A gemisi, bu gece Limanı'na dönerek demir attı.

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