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Son dakika: Türk gemisine hukuk dışı arama! Yunan komutasındaki Alman fırkateyni Türk gemisini durdurdu

Son dakika haberi... Yunan bir komutan tarafından sevk ve idaresi gerçekleştirilen 'nda görevli bir Alman fırtakeyni, 'den 'ya gıda ve boya gibi muhtelif maddeler taşıyan bir gemiyi Doğu 'de durdurarak, uluslararası hukuka aykırı bir şekilde saatlerce aradı.

GÜNDEM İHA
Giriş Tarihi: 23.11.2020 Güncelleme Tarihi: 23.11.2020
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Son dakika: Türk gemisine hukuk dışı arama! Yunan komutasındaki Alman fırkateyni Türk gemisini durdurdu

Edinilen bilgiye göre, Türk bandıralı gemisi taşıdığı malzemeleri ile 'dan demir alarak 'ya hareket etti.
Gemi, dün gece Yunanistan Deniz Kuvvetlerinden bir komutanın sevk ve idaresinde yapılan 'nda görevli bir Alman fırtakeyni tarafından Mora yarımadasının güneybatısında uluslararası hukuka aykırı bir şekilde durduruldu.

Türk gemisine hukuk dışı arama! Yunan komutasındaki Alman fırkateyni Türk gemisini durdurdu TÜRK GEMİSİNE HUKUK DIŞI ARAMA! YUNAN KOMUTASINDAKİ ALMAN FIRKATEYNİ TÜRK GEMİSİNİ DURDURDU

Deniz hukukuna göre, gemilerde arama yapabilmek üzere gemiye personelin çıkması için bayrak devletinin rızasının alınması gerekiyor. 'den böyle bir izin almadan 'nin personeli gemiye helikopterden iniş yaptı.

Personelin gemiye helikopterden inişi ve Hamburg Fırkateyni'nin ROSELINA-A gemisi çevresindeki hareketleri de gemi personeli tarafından cep telefonuyla anbean kaydedildi.

Geminin süratini düşürterek, yolundan engelleyen askerler Türkiye'den izin almadan, yapılanın hukuki olmadığı yönünde yapılan tüm ikazlara uymayarak gemideki tüm konteynerleri açarak aradı. Sabahın ilk ışıklarına kadar süren aramanın ardından gemide insani yardım malzemesi, bisküvi gibi gıda maddeleri, boya gibi maddeler dışında bir şey olmadığını anlayan askerler gemiden ayrıldı.

Gemi Misrata Limanı'na doğru seyrine devam ederken, Türkiye'nin konuyla ilgili uluslararası kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunacağı öğrenildi.
Güvenlik kaynakları da konuya ilişkin yaptıkları değerlendirmede, İrini Harekatı unsurlarının bayrak devletinin rızası olmadan gemiye çıkmasını hukuka aykırı bir davranış olarak nitelendirdi.

Yaşanan skandal nedeniyle geminin saatlerce 'de ağır deniz şartlarında maruz bırakıldığını belirten kaynaklar, olay nedeniyle açık denizlerin serbestisi ilkesinin de açık olarak ihlal edildiğini vurguladı.

TARTIŞMALI HAREKAT: İRİNİ
İrini Harekatı, Birleşmiş Milletlerin () Libya'ya yönelik silah ambargosunun denetlenmesi için Avrupa Birliği () tarafından Akdeniz'de başlatılan tartışmalı bir operasyon olma özelliği taşıyor.

2292 No'lu BM Güvenlik Konseyi kararında meşru hükümet Milli Mutabakat Hükümeti ile istişare ve izin zorunlu kılınmış olmasına rağmen başlatılan İrini Harekatı, taraflı ve yasa dışı bir operasyon olarak tepki çekiyor.

Bazı Avrupa ülkeleri, AB fonlarından yararlanabilmek için operasyona ses çıkarmazken, daha cesur davranan bazı ülkeler ise tepkilerini koyarak operasyondan çekiliyor.

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