İstanbul’da burun ameliyatı olan kadının hayatı mahvoldu! Yüzü yaralarla doldu

İstanbul Esenyurt'ta yaşayan Leyla Demir, burun estetiği operasyonu için yaptığı araştırma sonrası Güneşli'deki bir klinik ile görüştü. Demir'in iddiasına göre 7 bin 500 TL para ödeyerek klinikte burun estetiği ameliyatını gerçekleştirdi.

Ameliyatın ardından bandajların çıkarılmasıyla gördüğü manzara karşısında şok oldu. Burnunda yamukluk olması üzerine Leyla Demir depresyona girdi. Vücudunda yaralar çıkan Demir, kliniğe dava açmak için hazırlanıyor.