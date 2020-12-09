09 Aralık 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Konya'da feci kaza! TIR ile askeri personel taşıyan servis aracı çarpıştı: 10 yaralı

Konya'da feci kaza! TIR ile askeri personel taşıyan servis aracı çarpıştı: 10 yaralı

Karapınar ilçesinde TIR ile askeri personel taşıyan servis aracının çarpışması sonucu meydana gelen kazada sürücüler ve 8 kişi yaralandı. Yaralanan 10 kişi hastaneye kaldırılırken bir yaralının durumu ağır.

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 09.12.2020 Güncelleme Tarihi: 09.12.2020
ABONE OL
Konya'da feci kaza! TIR ile askeri personel taşıyan servis aracı çarpıştı: 10 yaralı

Yoğun sis bulunan Karapınar- kara yolunun 5. kilometresinde, askeri personeli taşıyan, Selim C'nin kullandığı 42 CIJ 84 plakalı midibüs, Osman D. idaresindeki 15 PS 090 plakalı tırla çarpıştı.

10 YARALI

Kazaya yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan sürücüler ile 8 kişi, ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan yaralılardan biri, hastanedeki ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA