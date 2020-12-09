Konya'da feci kaza! TIR ile askeri personel taşıyan servis aracı çarpıştı: 10 yaralı
Karapınar ilçesinde TIR ile askeri personel taşıyan servis aracının çarpışması sonucu meydana gelen kazada sürücüler ve 8 kişi yaralandı. Yaralanan 10 kişi hastaneye kaldırılırken bir yaralının durumu ağır.
YAŞAM AA
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yoğun sis bulunan Karapınar-Konya kara yolunun 5. kilometresinde, askeri personeli taşıyan, Selim C'nin kullandığı 42 CIJ 84 plakalı midibüs, Osman D. idaresindeki 15 PS 090 plakalı tırla çarpıştı.
10 YARALI
Kazaya yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan sürücüler ile 8 kişi, ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.