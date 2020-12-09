Adana’da inanılmaz olay! Kendisini reddeden taksicinin aracını çaldı "Kendi kendimi götürdüm" dedi

İddiaya göre, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde eve gitmek isteyen Ünal U, bir taksi durağına geldi.

Durakta duran iki taksi şoförüne cebinde 10 lirasının olduğunu söyleyen Ünal U, taksicilerden olumsuz yanıt alınca anahtarı üzerinde olan bir taksiyi alıp uzaklaştı.