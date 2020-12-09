2 yaşındaki çocuk annesini balkona kilitledi! İtfaiye ekipleri yardımına koştu

Haberi alarak eve gelen baba Ahmet Yılmaz "Annesi çamaşır asmak için balkona çıkmış. İçeriden kapıyı kilitlemiş. Çilingir de hemen temin edemedik. Sağ olsun itfaiyeden yardım istedik. İtfaiyeden arkadaşlar merdivenle balkona çıkararak açtı kilidi. Eşim bayağı korkmuş" diye konuştu.