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En kalitesiz hava o ilde ölçülmüştü! Bakanlıktan flaş hamle

Son dakika haberi... ’de özellikle kış aylarında artan hava kirliliği sonrasında , Düzce’de Hava Kalitesi ölçüm cihazı sayısını 3’e yükseltti.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 09.12.2020
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En kalitesiz hava o ilde ölçülmüştü! Bakanlıktan flaş hamle

Türkiye'nin en kalitesiz havasının Düzce'de ölçülmesinin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçti. Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi ve ilgili kurumların çalışması sonrasında Düzce'de hava kirliliğinin nedenlerinin araştırılması için çalışmalar yapılacak.

Bakanlık bu konu ile ilgili olarak Düzce'nin hava kalitesini daha iyi ölçebilmek adına 2 ayrı ölçüm cihazını Düzce'ye getirdi. Daha önce Uzunmustafa Mahallesi'nde bulunan Hava kalitesi ölçüm cihazlarına ek olarak Bahçeşehir bölgesine ve Düzce Belediyesi Meydanına birer cihaz yerleştirildi.

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