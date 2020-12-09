Adana’da inanılmaz olay! Kendisini reddeden taksicinin aracını çaldı "Kendi kendimi götürdüm" dedi

Seyhan ilçesinde 4 Aralık günü gece saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saatlerde cebindeki 10 lirayla eve gitmek isteyen Ünal U. isimli vatandaş, taksicilerden olumsuz yanıt alınca anahtarı üzerinde olan taksiyi çalarak istediği yere kendisi gitti.

İddiaya göre, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde eve gitmek isteyen Ünal U, bir taksi durağına geldi.

Durakta duran iki taksi şoförüne cebinde 10 lirasının olduğunu söyleyen Ünal U, taksicilerden olumsuz yanıt alınca anahtarı üzerinde olan bir taksiyi alıp uzaklaştı.

Taksi durağındaki şoförlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede araştırma başlattı. Bir marketin güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, taksiyi çalan kişinin Ünal U. olduğunu tespit etti.

Güvenlik kameraları görüntülerini alan ekipler, marketten çıktığı sırada olay yerinde Ünal U. ile karşılaştı. Ünal U.'yu yakalayan ekipler, gözaltına aldı.

"GİDECEĞİ YERE VARIP TAKSİYİ DE ORADA BIRAKMIŞ"

Ünal U'nun olay yerinde yakalanmasına şahit olan market işletmecisi Ferdi Şen, olayın gece saatlerinde gerçekleştiğini söyleyerek, "Cebinde 10 lira varmış, buradaki taksici arkadaşlara 'beni götürür müsünüz' diye sormuş. Taksiciler de 'götürmem' deyince, taksinin üzerindeki anahtarı görüp, kendi kendini götürmüş. Biraz gezip dolaştıktan sonra gideceği yere varıp taksiyi de orada bırakmış" dedi.

"TAKSİMETREYİ AÇMADIM"

Polislerin Ünal U'ya, taksiyi neden çaldığını sorduğunu söyleyen Şen, Ünal U'nun, "10 lira param vardı. Taksiciler beni götürmeyince ben de kendi kendimi götürdüm. Taksimetreyi açmadım" diye cevap verdiğini anlattı.