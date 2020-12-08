Son dakika haberi | Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan kötü haber! Canlı yayında rahatsızlandı

Gün boyunca çok toplantılara katıldığını, yorgun olduğunu söyledi hoca. Gereken tıbbi yardım yapılıyor şu anda."





DİCLE CANOVA SON DURUMU PAYLAŞTI



Yayına telefonla bağlanan CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova, Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın son durumu hakkında bilgi verdi.

Prof. Ceyhan'la telefonda konuştuğunu aktaran Canova, hocanın durumunun iyi olduğunu aktardı.

Canova'nın açıklamaları şu şekilde:



"Hocanın durumu gayet iyi, az önce kendisiyle görüştüm. Bir süredir var olan mide rahatsızlığı varmış, sabah saatlerinde de sıkıntı yaşamış. Çok hızlı hareket edildi, ambulans geldi. Sağlık Bakanlığı da devrede. Şimdi ambulansla Hacettepe Hastanesi'ne götürülüyor Mehmet Ceyhan. 'Haftaların getirdiği bir yorgunluk olsa gerek' dedi. Görüşlerinden çok faydalandığımız bir bilim insanı. Bir kez daha belirtiyorum; şu an için sağlık durumu iyi. Hacettepe Hastanesi'nde tetkikleri yapılacak. Ben de geçmiş olsun diliyorum."



Hulki Cevizoğlu ise Mehmet Ceyhan'ın yanına gittiklerini anlatarak, "Reklam arasında tuvalete gidip yüzünü yıkamış, adeta rahatsızlık geliyorum demiş. 'Yüzümü yıkamayla geçmedi bu' dedi. Hocanın telefonundaki öğrencilerini aradık. Dicle'nin söylediği gibi Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne götürüyorlar. İki tane ambulans geldi, hoca hastaneye varmıştır. Muhtemelen ülserden kaynaklanan bir rahatsızlık. Hocamız açıklamasını yapacaktır" dedi.