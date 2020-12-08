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Haberler Galeri Canlı yayında rahatsızlanan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın sağlık durumuna ilişkin ilk açıklama

Canlı yayında rahatsızlanan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın sağlık durumuna ilişkin ilk açıklama

SON DAKİKA HABERİ... H. Ü. Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, katıldığı bir canlı yayın programında rahatsızlanarak yayından ayrıldı. Prof. Dr. Ceyhan'ın sağlık durumuna ilişkin son durumu CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova aktardı.

Giriş Tarihi: 08.12.2020 23:13 Güncelleme Tarihi: 08.12.2020 23:25
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Canlı yayında rahatsızlanan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın sağlık durumuna ilişkin ilk açıklama

Son dakika haberi... Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın canlı yayından ayrılmasının ardından verilen aradan sonra programın sunucu Başak Şengül şu bilgiyi paylaştı:

PROF. DR. MEHMET CEYHAN'IN SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN İLK AÇIKLAMA VİDEO

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Canlı yayında rahatsızlanan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın sağlık durumuna ilişkin ilk açıklama

"Tam anlamıyla durumuna dair net bir bilgi edinemedik. Sağlık ekiplerinin de müdahalesi söz konusu. Malumunuz Ankara stüdyosundaydı Prof Dr. Mehmet Ceyhan. Kendisi aşı ile, salgın ile salgın başladığından bu yana bütün sorularımızı cevaplayan, Türkiye kamuoyunun da güvenle takip ettiği uzman bir isim. Rahatsızlandı birkaç dakika öncesinde. Geride bıraktığımız arayı da o sebeple vermiştik. Bir an önce kendisinden iyi haber alıp sizlerle paylaşmak istiyoruz."

PROF. DR. MEHMET CEYHAN'IN SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN İLK AÇIKLAMA VİDEO

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Canlı yayında rahatsızlanan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın sağlık durumuna ilişkin ilk açıklama

CNN Türk'ün Ankara stüdyolarından programa katılan ve koronavirüs tedbirleri kapsamında Mehmet Ceyhan'la ayrı stüdyoda bulunan Hulki Cevizoğlu ise şöyle konuştu:

"Şöyle söyleyelim, şimdi bir hafif baş dönmesi olmuş hocamıza. O yan stüdyoda. Şu an ambulans girmek üzere binaya. Hocamız şu anda ambulansla hastaneye gidiyor. Şuuru, bilinci yerinde. Gün boyunca çok toplantılara katıldığını, yorgun olduğunu söyledi hoca. Gereken tıbbi yardım yapılıyor şu anda."

PROF. DR. MEHMET CEYHAN'IN SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN İLK AÇIKLAMA VİDEO

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Canlı yayında rahatsızlanan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın sağlık durumuna ilişkin ilk açıklama

PROF. DR. MEHMET CEYHAN'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Yayına telefonla bağlanan CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova, Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın son durumu hakkında bilgi verdi.

Prof. Ceyhan'la telefonda konuştuğunu aktaran Canova, hocanın durumunun iyi olduğunu aktardı.

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Canlı yayında rahatsızlanan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın sağlık durumuna ilişkin ilk açıklama

"SAĞLIK BAKANLIĞI DA DEVREDE"

Canova'nın açıklamaları şu şekilde:

"Hocanın durumu gayet iyi, az önce kendisiyle görüştüm. Bir süredir var olan mide rahatsızlığı varmış, sabah saatlerinde de sıkıntı yaşamış. Çok hızlı hareket edildi, ambulans geldi. Sağlık Bakanlığı da devrede.