09 Aralık 2020, Çarşamba
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Bursa'da ele geçirildi: 1700 yıllık eseri 1,3 milyon dolara satacaklardı

'da jandarma 1700 yıllık el yazması eseri ele geçirdi. Jandarma, C.H. (30) ve G.A.'nın (30), M.Ö. 3'üncü veya 4'üncü yüzyıla ait olduğu değerlendirilen ceylan derisi üzerine İbranice el yazımı (Ester kitabı) kitabı satacağı bilgisi üzerine, müşteri gibi davranarak iletişime geçti. 1,3 milyon dolar üzerinde anlaşan şüpheliler, kitabı ortaya çıkarınca suçüstü yakalandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.12.2020
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Bursa'da ele geçirildi: 1700 yıllık eseri 1,3 milyon dolara satacaklardı

'da jandarma, C.H. (30) ve G.A.'nın (30), M.Ö. 3'üncü veya 4'üncü yüzyıla ait olduğu değerlendirilen ceylan derisi üzerine İbranice el yazımı (Ester kitabı) kitabı satacağı bilgisi üzerine, müşteri gibi davranarak iletişime geçti.

1,3 MİLYON DOLAR İSTEDİLER

Şüpheliler ile 1,3 milyon dolara anlaşan jandarma, verilen adrese gittiğinde kitabı ortaya çıkaran C.H. ve G.A.'yı gözaltına aldı. Kitap, muhafaza altına alındı.

1700 YILLIK OLABİLİR

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Mustafakemalpaşa ilçesinde, C.H. ve G.A.'nın elinde niteliğinde bir kitap olduğu ve bu kitabı satacaklarına dair ihbar aldı. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, müşteri gibi davranıp, şüphelilerle üzerinden iletişim kurdu ve ellerindeki tarihi eser niteliğindeki kitapla ilgilendiklerini belirtti.

TARİHİ DEĞERİ VAR

Bir süre sosyal medyadan pazarlık yapan jandarma ekipleri ve tarihi eser kaçakçıları en son 1,3 milyon dolar karşılığında anlaştı. Ekipler, tarihi eseri almak için şüphelilerden adreslerini vermelerini istedi. C.H. ve G.A., ekiplere Mustafakemalpaşa'daki adreslerini verdi.

KORUMAYA ALINDI

Adrese gelen jandarma, C.H. ve G.A.'ya bir süre müşteri gibi davranmaya devam etti. Şüphelilerin tarihi eseri çıkardıkları sırada dışarıda bekleyen ekipler, baskın yaptı. Suçüstü yakalanan C.H. ve G.A. gözaltına alındı. Ele geçirilen ceylan derisi üzerine İbranice el yazımı (Ester kitabı) kitabın M.Ö. 3'üncü veya 4'üncü yüzyıla ait olduğu öğrenildi. Tarihi kitap, korumaya alındı. Karakola götürülen şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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