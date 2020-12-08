Mide bulandıran iğrenç olay kamerasında!

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Mide bulandıran iğrenç olay güvenlik kamerasına yansıdı! Küçük kızı taciz eden pis sapık...

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Giriş: 08.12.2020 13:39
Güncelleme:08.12.2020 13:45
Rusya’da küçük bir kız çocuğu bina girişinde kendisini taciz eden adamın elinden kaçarak kurtuldu. O iğrenç anlar ise binada bulunan güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı.

Rusya'nın Tümen Bölgesi'ne bağlı Nijnevartovsk şehrinde, pedofili suçlusu bir adam bina girişinde beklemeye başladı.

Bir süre sonra binaya 11 yaşındaki küçük bir kız çocuğu girdi. Binanın ana kapısını açıp koridora giren çocuğu takip eden kişi, bir anda çocuğa sarılarak taciz etmeye başladı. Kız çocuğu kendisine saldıran kişiden direnerek kurtuldu. Çocuk bina kapısını açarak dışarıya kaçtı. Tacizcinin bir süre sonra olay yerinden uzaklaşarak kaçtığı öğrenildi.

Çocuk ise evine tekrar giderek olanları ailesine anlattı.

Binanın güvenlik kamerası görüntüleri incelenince tacizin tüm detayları ortaya çıktı. Polis görüntüleri alarak pedofili suçlusunu aramaya başladı. Kentte geniş çaplı arama faaliyetleri başlarken çocuğun ise psikologların kontrolüne alındığı belirtildi.

Yaşanan taciz olayıyla ilgili soruşturma ve kamu davası açılırken, medyaya servis edilen taciz görüntüleri Rusya'da büyük tepki çekti.

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