Kırklareli'nde yalnız yaşayan vatandaş evinde ölü bulundu
Kırklareli'nde yalnız yaşayan bir vatandaş, kaldığı evde ölü bulundu. 51 yaşındaki kişinin kesin ölüm nedeni belirlenmesini için cesedi İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
YAŞAM AA
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Kırklareli'nde bir kişi, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Alınan bilgiye göre, Yayla Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Erkan Odan (51), kendisine yemek getiren komşuları tarafından hareketsiz bulundu.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Durumun bildirilmesi üzerine eve gelen 112 Acil Servis ekipleri, Odan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Odan'ın cesedi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.