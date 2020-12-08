Kırklareli'nde yalnız yaşayan vatandaş evinde ölü bulundu

Kırklareli'nde bir kişi, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Alınan bilgiye göre, Yayla Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Erkan Odan (51), kendisine yemek getiren komşuları tarafından hareketsiz bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Durumun bildirilmesi üzerine eve gelen 112 Acil Servis ekipleri, Odan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Odan'ın cesedi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.