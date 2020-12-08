08 Aralık 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri “T.C. Kimlik Kartı, pasaport ve sürücü belgesi harç bedellerine zam yapılacak” iddiaları yalanlandı

“T.C. Kimlik Kartı, pasaport ve sürücü belgesi harç bedellerine zam yapılacak” iddiaları yalanlandı

Nüfus ve tarafından yapılan açıklamayla “T.C. , pasaport ve sürücü belgesi harç bedellerine yapılacak” iddiaları yalanlandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.12.2020 Güncelleme Tarihi: 08.12.2020
ABONE OL
“T.C. Kimlik Kartı, pasaport ve sürücü belgesi harç bedellerine zam yapılacak” iddiaları yalanlandı

İçişleri Bakanlığına bağlı Nüfus ve "T.C. , pasaport ve sürücü belgesi harç bedellerine yapılacak" iddiaları ile ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada iddiaların asılsız olduğunun altı çizildi.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama:

"Son dönemlerde bazı basın ve yayın organları ile sosyal medya hesaplarında "T.C. Kimlik Kartı, pasaport ve sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedellerine yüksek oranda zam yapılacağı veya belgelerini yenilemeyenlere yıl sonu itibariyle ceza uygulanacağı" şeklinde yer alan asılsız haberlerin hiçbir şekilde yasal dayanağı bulunmamaktadır.

T.C. Kimlik Kartı, pasaport ve sürücü belgesi harç ve değerli kâğıt bedelleri her yılın sonunda Hazine ve belirlediği yeniden değerleme oranında arttırılmaktadır.

Ayrıca Nüfus Cüzdanlarının değiştirilmesine ilişkin herhangi bir son tarih bulunmamakta olup hali hazırda kullanılan nüfus cüzdanları yeni nesil T.C. Kimlik Kartı ile değiştirilinceye kadar geçerlidir.

Eski Tip Sürücü Belgelerinin yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesine ilişkin son tarih ise 31.12.2022'dir. Bu sebeple medyada yer alan gerçek dışı haberlere itibar edilmemesi hususu, Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA