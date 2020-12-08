“T.C. Kimlik Kartı, pasaport ve sürücü belgesi harç bedellerine zam yapılacak” iddiaları yalanlandı

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama:

"Son dönemlerde bazı basın ve yayın organları ile sosyal medya hesaplarında "T.C. Kimlik Kartı, pasaport ve sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedellerine yüksek oranda zam yapılacağı veya belgelerini yenilemeyenlere yıl sonu itibariyle ceza uygulanacağı" şeklinde yer alan asılsız haberlerin hiçbir şekilde yasal dayanağı bulunmamaktadır.