“T.C. Kimlik Kartı, pasaport ve sürücü belgesi harç bedellerine zam yapılacak” iddiaları yalanlandı
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamayla “T.C. Kimlik Kartı, pasaport ve sürücü belgesi harç bedellerine zam yapılacak” iddiaları yalanlandı.
İçişleri Bakanlığına bağlı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü "T.C. Kimlik Kartı, pasaport ve sürücü belgesi harç bedellerine zam yapılacak" iddiaları ile ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada iddiaların asılsız olduğunun altı çizildi.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama:
"Son dönemlerde bazı basın ve yayın organları ile sosyal medya hesaplarında "T.C. Kimlik Kartı, pasaport ve sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedellerine yüksek oranda zam yapılacağı veya belgelerini yenilemeyenlere yıl sonu itibariyle ceza uygulanacağı" şeklinde yer alan asılsız haberlerin hiçbir şekilde yasal dayanağı bulunmamaktadır.
T.C. Kimlik Kartı, pasaport ve sürücü belgesi harç ve değerli kâğıt bedelleri her yılın sonunda Hazine ve Maliye Bakanlığının belirlediği yeniden değerleme oranında arttırılmaktadır.
Ayrıca Nüfus Cüzdanlarının değiştirilmesine ilişkin herhangi bir son tarih bulunmamakta olup hali hazırda kullanılan nüfus cüzdanları yeni nesil T.C. Kimlik Kartı ile değiştirilinceye kadar geçerlidir.