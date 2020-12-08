Gümüşhane'de koronavirüs nedeniyle misafirlik uyarısı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında birçok kısıtlama getirilirken, Gümüşhane Emniyet Müdürlüğü ekipleri sokaklarda 'misafirlik' uyarısında bulundu. Pazarlardaki vatandaşları uyaran polisler, sokaklarda anons yaparak misafirliklerin durdurulmasını istedi.
Gümüşhane'de dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele sürerken, kentte polis, jandarma ve zabıta ekipleri de denetim ve kontrollerini sürdürüyor.
Kış mevsimiyle birlikte artış gösteren koronavirüsle mücadele kapsamında Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek de, vaka artış hızını yavaşlatmak adına üst üste dile getirdiği "Misafirliğe gitmeyin" uyarısını tekrarladı. Valilik talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de, polis otosundan, vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla sokaklarda megafonla anons yapıyor. Ekipler, zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları tavsiyesinde bulunduğu kent sakinlerine, "Saygıdeğer vatandaşlarımız bilindiği üzere Covid-19 virüsü kapalı ortamlarda hızlı yayılmaktadır. Lütfen bu süreçte misafirliğe gitmeyelim, evimize misafir kabul etmeyelim. Sosyal mesafe ve maske kullanımına özen gösterelim" anonsuyla uyarıda bulunuyor.
MİSAFİRLİK UYARISI
Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, evlerde yapılan taziye, düğün ve kına gecesi gibi organizasyonların hastalığa davetiye çıkardığını söyledi. Vali Taşbilek, "Bütün vatandaşlarımıza diyoruz ki lütfen işiniz olmadığı takdirde evlerinizden çıkmayın ve misafirliğe gitmeyin. Misafirlik ilişkilerini sınırlandıralım. Evlerde taziye, düğün, gün, kına gecesi bunların hepsi hastalığa davetiye çıkarmaktır. Bunlar Allah korusun insanların ölümüne sebebiyet verebilir. Lütfen bu zinciri hep beraber kıracağız. Gümüşhaneli vatandaşlarımıza güveniyoruz" dedi.
SOKAKLARDA ANONS YAPILDI
Valilik tarafından yapılan uyarılara uyduğunu belirten kent sakini Zennure Tüfekçi, görüntülü olarak da insanların birbiriyle görüşebileceğini söyledi.
Kimsenin misafirliğe gitmemesi gerektiğini ifade eden Çetin, "Vali Bey haklı. Çünkü hastalık çok yaygın. İnsanlarımız ölüyor, ölmeyenler evlerinde hasta yatıyor. Misafirliklerin sona ermesi gerekiyor. Durum çok kötü. Polis ekiplerinin araçlardan yaptığı uyarılar doğru, kimsenin gitmemesi gerekiyor. Ben misafirliğe gitmiyorum kimseyi de kabul etmiyorum. İnsanlar birbirleriyle telefondan, görüntülü olarak da görüşebilir. Ben kızımla aynı şehirde oturuyorum ama telefonla görüşüyorum, torunlarımı özlüyorum açıyoruz görüntülü konuşuyoruz. Sağlık her şeyden önemli" diye konuştu.