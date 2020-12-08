Gümüşhane'de koronavirüs nedeniyle misafirlik uyarısı

Kimsenin misafirliğe gitmemesi gerektiğini ifade eden Çetin, "Vali Bey haklı. Çünkü hastalık çok yaygın. İnsanlarımız ölüyor, ölmeyenler evlerinde hasta yatıyor. Misafirliklerin sona ermesi gerekiyor. Durum çok kötü. Polis ekiplerinin araçlardan yaptığı uyarılar doğru, kimsenin gitmemesi gerekiyor. Ben misafirliğe gitmiyorum kimseyi de kabul etmiyorum. İnsanlar birbirleriyle telefondan, görüntülü olarak da görüşebilir. Ben kızımla aynı şehirde oturuyorum ama telefonla görüşüyorum, torunlarımı özlüyorum açıyoruz görüntülü konuşuyoruz. Sağlık her şeyden önemli" diye konuştu.

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