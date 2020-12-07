Didim'de korkutan görüntü: Korona günlerini böyle geçiriyorlar
Aydın'ın Didim ilçesinde kaydedilen A Haber görüntülü ihbar hattına gelen görüntü izleyenlerin yüreklerini ağzına getirdi. Bir apartmanın çatısında gezinen küçük çocuğun tehlikeli oyunu saniye saniye karşı komşu tarafından görüntülendi. Babasının rahat tavırlarıysa bu kadarına pes dedirtti.
YAŞAM A Haber
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Aydın'ın Didim ilçesinde kaydedilen A Haber görüntülü ihbar hattına gelen görüntü izleyenlerin yüreklerini ağzına getirdi.
Bir apartmanın çatısında gezinen küçük çocuğun tehlikeli oyunu saniye saniye karşı komşu tarafından görüntülendi.
Babasının rahat tavırlarıysa bu kadarına pes dedirtti.
KORONA GÜNLERİNİ BÖYLE GEÇİRİYORLAR
Görüntüleri kaydeden vatandaş "Söyleyecek kelime söz yok" ifadelerini kullanarak "5 katlı apartmanın çatısında yürüyorlar yanında da 6-7 yaşlarında çocuk korona günlerini böyle geçiriyorlar yazık" şeklinde konuştu.
HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)
A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)