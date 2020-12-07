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Didim'de korkutan görüntü: Korona günlerini böyle geçiriyorlar

'ın ilçesinde kaydedilen A Haber görüntülü ihbar hattına gelen görüntü izleyenlerin yüreklerini ağzına getirdi. Bir apartmanın çatısında gezinen küçük çocuğun tehlikeli oyunu saniye saniye karşı komşu tarafından görüntülendi. Babasının rahat tavırlarıysa bu kadarına pes dedirtti.

YAŞAM A Haber
Giriş Tarihi: 07.12.2020
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Didim'de korkutan görüntü: Korona günlerini böyle geçiriyorlar

Aydın'ın Didim ilçesinde kaydedilen A Haber görüntülü ihbar hattına gelen görüntü izleyenlerin yüreklerini ağzına getirdi.

Didim'de korkutan görüntü: Korona günlerini böyle geçiriyorlar

Bir apartmanın çatısında gezinen küçük çocuğun tehlikeli oyunu saniye saniye karşı komşu tarafından görüntülendi.

Didim'de korkutan görüntü: Korona günlerini böyle geçiriyorlar

Babasının rahat tavırlarıysa bu kadarına pes dedirtti.

Didim'de korkutan görüntü: Korona günlerini böyle geçiriyorlar

KORONA GÜNLERİNİ BÖYLE GEÇİRİYORLAR

Görüntüleri kaydeden vatandaş "Söyleyecek kelime söz yok" ifadelerini kullanarak "5 katlı apartmanın çatısında yürüyorlar yanında da 6-7 yaşlarında çocuk korona günlerini böyle geçiriyorlar yazık" şeklinde konuştu.

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