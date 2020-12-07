İstanbul'da yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptıran 16 şüpheli yakalandı
İstanbul’da iş vaadiyle yurda getirdikleri yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptıran 16 şüpheli yakalanırken 17 mağdur kadın kurtarıldı. Yakalanan şüphelilerin koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması olan saat 21:00 ile 05:00 arasında tarife uyguladıkları tespit edildi.
İstanbul'da Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri, iş vaadiyle yurda getirdikleri yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları öne sürülen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Polis, 3 ay süren teknik ve fiziki çalışmanın ardından Sancaktepe, Pendik ve Maltepe'de belirlenen 17 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda 5'i Özbekistan uyruklu kadın olmak üzere 16 şüpheli yakalandı. Fuhşa zorlanan yabancı uyruklu 17 kadın kurtarıldı. Adreslerde müşteri olarak bulunan 9 kişi ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adreste yapılan aramada 63 bin lira ile 8 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Sağlık kontrolleri yapılan yabancı uyruklu kadınlar, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine gönderildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 16 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.
ŞEBEKEYİ 5 KADIN YÖNETİYORMUŞ
Gayrettepe'de bulunan Ahlak ve Kumar Büro Amirliğine getirilen şüphelilerin iddialarla ilgili ifadeleri alındı. Şebekenin yönetici kadrosunda bulunan Özbekistan uyruklu 5 kadının kendi ülkelerinden iş bulma vaadiyle kandırdıkları kadınları Türkiye'ye getirdikleri ortaya çıktı.