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Ürgüp’te 1 ton 739 litre kaçak içki ele geçirildi

Son dakika haberine göre... ’in ilçesinde bir bağ evinde 1 ton 739 litre el yapımı şarap, 9 litre el yapımı viski ve 56 litre el yapımı rakı ele geçirildi.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 07.12.2020
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Ürgüp’te 1 ton 739 litre kaçak içki ele geçirildi

Alınan bilgilere göre, Jandarma ekipleri tarafından Ürgüp ilçesinde bir bağ evinde yapılan aramada 1 ton 739 litre el yapımı şarap, 9 litre el yapımı viski ve 56 litre el yapımı rakı ele geçirildi. Bağ evi sahibi H.B., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, adli tahkikatın devam ettiği öğrenildi.

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