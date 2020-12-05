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Son dakika | Kocaeli'de şaşırtan görüntüler! Polisi görür görmez anında yok oldular

'nin İzmit ilçesinde, koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden bir grup gencin polis aracını gördüğü sırada koşarak etrafa saçıldığı görüntü ilgiyle izlendi. Görüntülerde polis aracının sokağa girdiği sırada yasağı ihlal eden kişilerin çığlıklar atarak kaçtığı görüldü.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 05.12.2020
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Son dakika | Kocaeli'de şaşırtan görüntüler! Polisi görür görmez anında yok oldular

İzmit Yenidoğan Mahallesi Mürselpaşa Caddesi üzerinde bir grup genç, koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kararını ihlal ederek sokak ortasında toplandı.

Kalabalığı gören kişilerin ihbar etmesi üzerine kısıtlama ihlalinin yaşandığı caddeye polis ekibi geldi. Polis aracının sokağa girdiğini fark eden kalabalık grup, bir anda çığlıklar atarak etraftaki ara sokaklara ve evlere kaçtı.

Balkonda bulunan bir kişi tarafından kaydedilen o anlar sosyal medyada ilgiyle izlendi.

Sosyal medyada büyük ilgiyle izlenen görüntülerde polis aracının sokağa girdiği sırada yasağı ihlal eden kişilerin çığlıklar atarak kaçtığı görüldü.

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