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Kocaeli'de yasağı ihlal edenler polis aracını görünce böyle kaçıştı

'nin İzmit ilçesinde, salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden bir grup gencin polis aracını gördüğü sırada koşarak etrafa saçıldığı görüntü ilgiyle izlendi. Görüntülerde polis aracının sokağa girdiği sırada yasağı ihlal eden kişilerin çığlıklar atarak kaçtığı görülüyor.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 05.12.2020 Güncelleme Tarihi: 05.12.2020
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Kocaeli'de yasağı ihlal edenler polis aracını görünce böyle kaçıştı

İzmit Yenidoğan Mahallesi Mürselpaşa Caddesi üzerinde bir grup genç, salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kararını ihlal ederek sokak ortasında toplandı.

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Kalabalığı gören kişilerin ihbar etmesi üzerine kısıtlama ihlalinin yaşandığı caddeye polis ekibi geldi. Polis aracının sokağa girdiğini fark eden kalabalık grup, bir anda çığlıklar atarak etraftaki ara sokaklara ve evlere kaçtı.

Balkonda bulunan bir kişi tarafından kaydedilen o anlar ilgiyle izlendi.

Sosyal medyada büyük ilgiyle izlenen görüntülerde polis aracının sokağa girdiği sırada yasağı ihlal eden kişilerin çığlıklar atarak kaçtığı görüldü.

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