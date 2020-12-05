İlkokulu Rize'de bitirdi. 12 yaşında çalışmak için tekrar İstanbul'a döndü. Çocuk denecek yaşta, Karaköy Perşembe Pazarı'nda bir torna atölyesinde çırak olarak işe başladı. O'nu gelecek yıllara başarıya taşıyacak olan; bu torna atölyesinde çalışması ve edineceği tecrübeler olacaktı.

Savaş sonrası Türkiye'sinde, imkanlar oldukça kısıtlıydı. Bu nedenle Turgut KIRAN, hem torna atölyesinde çalıştı, hem Tophane Akşam Sanat Okulu'nun Torna-Tesviye bölümünden mezun oldu. 1956-1958 yılları arasında vatani görevini, Kırklareli Lüleburgaz'da Topçu Sınıfında tamamladı.

Askerlik dönüşü, azmi sayesinde mesleğinde çıraklıktan ustalığa terfi etti. Girişimci ruhu, o genç yaşında; Perşembe Pazarında kendi Torna Atölyesini 1959 yılında kurup, ticari hayata atılımını sağladı.