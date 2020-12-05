47 yıllık çiftin küslüğü Esra Erol’da bitti! 5 yıl sonra yeniden…

Esra Erol, hafta içi her gün birbirinden farklı hikâyeleri Atv ekranlarına taşımaya devam ediyor. Esra Erol'da programının dünkü yayında Kadriye ile Celal Adıgözel çiftinin kararı ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Zonguldak'ta yaşayan Kadriye Adıgözel "Kızım Sevda vasisi olduğum eşim Celal Adıgözel'i 5 yıldır benden kaçırıyor" diyerek Esra Erol'dan yardım istedi. Kadriye Adıgözel küs olduğu eşi Celal Adıgüzel'i 5 yıl sonra ilk defa Esra Erol'un programında gördü.

GERİ DÖNMESİNİ İSTEDİ

Daha önce canlı yayına katılan Celal Bey ise, eşi Kadriye Hanım ile barışmak istemediğini kızı Sevda ile yaşamak istediğini ifade etmişti. Esra Erol'da programında kızı Sevda ve eşi Celal Adıgözel ile yüzleşen Kadriye Hanım "Eşini çok sevdiğini ve geri dönmesini istediğini" belirtti.

ESRA EROL'DAN ALKIŞLANACAK HAREKET

Esra Erol günlerdir süren ikna çabalarının ardından sonunda bir uzlaşı yolu buldu ve 47 yıldır evli olan ve 5 yıldır ayrı yaşayan Kadriye- Celal Adıgözel çiftini barıştırdı. Canlı yayında barışan Kadriye ve Celal Adıgözel'in mutlu anları izleyicilerden alkış aldı.

Esra Erol ayrılmak üzere olan çiftlerin birbirlerine bir kez daha şans vermesi için arabulucu olmaya devam ediyor.