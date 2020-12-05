Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen aramalar sürdürüldü! 5 gündür kayıp kadından iz yok!

Alınan bilgiye göre, 1 Kasım Salı günü saat 11.00'de evinden ayrılarak, ağaç altına dökülen kestanelerden başak yapmak üzere dağlık bölgeye gittiği söylenen 3 çocuk annesi Fatma Çeri, jandarma, AKUT, emniyet ekipleri ve vatandaşlar tarafından aranıyor.