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Son dakika: İstanbul'da sokak kısıtlaması öncesinde trafik yoğunluğu

Son dakika haberine göre, 'da hafta sonu kısıtlaması öncesi trafikte yoğunluk yaşanıyor. Saat 17.00 sıralarında trafik yoğunluğu yüzde 71'e çıktı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.12.2020
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Son dakika: İstanbul'da sokak kısıtlaması öncesinde trafik yoğunluğu

Koronavirüs salgınını önlemek için alınan tedbirler kapsamında hafta sonu dışarı çıkma yasağı bugün saat 21.00'de başlayacak. Yasak öncesi kentte trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 17.00 sıralarında yoğunluk yüzde 71'e çıktı.

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