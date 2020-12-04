Son dakika: İstanbul'da sokak kısıtlaması öncesinde trafik yoğunluğu
Son dakika haberine göre, İstanbul'da hafta sonu kısıtlaması öncesi trafikte yoğunluk yaşanıyor. Saat 17.00 sıralarında trafik yoğunluğu yüzde 71'e çıktı.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Koronavirüs salgınını önlemek için alınan tedbirler kapsamında hafta sonu dışarı çıkma yasağı bugün saat 21.00'de başlayacak. Yasak öncesi kentte trafik yoğunluğu yaşanıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 17.00 sıralarında yoğunluk yüzde 71'e çıktı.