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İstanbul'da lüks araç önündeki kamyonete çarpıp refüjdeki demir korkulukları parçaladı

Şişli  Çağlayan istikametinde saat 12.30 sıralarında otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücüsü, önündeki kamyonete çarptıktan sonra refüjdeki demir korkulukları parçaladı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 04.12.2020 Güncelleme Tarihi: 04.12.2020
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İstanbul'da lüks araç önündeki kamyonete çarpıp refüjdeki demir korkulukları parçaladı

İddialara göre, otomobil sürücüsü Canberk Alaş henüz belirlenemeyen bir nedenle aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek önce önündeki kamyonete daha sonra refüjdeki demir korkuluklara çarptı. Otomobilin çarptığı kamyon yol kenarındaki ağacı devirerek yan yattı.

Kazada iki sürücü de kendi imkanları ile araçlarından çıktı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Polis ekipleri, trafiği yönlendirdi. nedeniyle bir süre tek şeritten verilen trafik, kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Görgü tanığı Necip Yalçın "Ben yukarıdan geliyordum. Otomobil arkadan gelerek kamyonete vurdu. Daha sonra demir korkulukları parçaladı. İki taraf ta araçlarda tek başınaydı. Yaralı kimse yok. Çok geçmiş olsun" dedi.

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